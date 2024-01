Stefano fa outing ad un concorrente del Grande Fratello: “Per me è gay”, di chi si tratta – VIDEO

Secondo Stefano Miele, new entry della Casa del Grande Fratello, un concorrente sarebbe gay. Questa mattina Fiordaliso ne ha parlato con Letizia Petris e Greta Rossetti affermando di non aver apprezzato questo presunto outing.

Stefano fa outing ad un concorrente del GF: “Per me è gay”

“A me piace Stefano però anche il discorso che ha fatto a te, abbiamo avuto la stessa sensazione”, ha esordito la Zia Fiorda.

La fotografa, trovandosi d’accordo con il pensiero della cantante, ha parlato proprio di Federico Massaro:

Sai anche quando mi sono un po’ storta? Non so se tu c’eri, quando ha detto che Federico è omosessuale secondo lui. Stefano è qui per provocare e questo mi dà un po’ noia.

Fiordaliso ha aggiunto:

Per me no, che cambia? Ma anche chi se ne frega.

Letizia ha quindi concluso:

Sono cose che non si dicono se non c’è una persona presente.

Ecco il VIDEO:

Non le gente indignata per il presunto outing di miele a Federico quando c’è stato un periodo in cui la mia tl era praticamente pieno di twitt a tema Vittorico che shippavano i formaggini #grandefratello — MartasuiDubbi (@blackmattitude) January 21, 2024