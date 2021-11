Stefania Orlando in collegamento con il mio amatissimo Valerio Palmieri, sull’account ufficiale di Chi Magazine, ha parlato anche del Grande Fratello Vip, dicendo cosa ne pensa di Soleil Sorge e Alex Belli.

Ma guarda, Soleil io da quel che leggo è forse la persona che in questo momento è emersa di più rispetto a tutti gli altri. È forse la persona, la donna che sicuramente dimostra una grande personalità. Adesso bisogna capire se questa personalità esiste, oppure se non c’è alternativa dentro la Casa. Se non c’è quindi qualcuno in grado di ostacolarla e contrastarla.

Io devo capire questo. Se è lei che ha una personalità migliore, quindi che emerge rispetto ad altre personalità forti, oppure non ci sono altre personalità forti. Io però al momento ancora non ti saprei dire.