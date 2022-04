“Stash, cosa stai leggendo?”: giallo ad Amici 21 sul quaderno del cantante

La puntata di ieri del serale di Amici 21 si è conclusa con l’eliminazione di Carola, la ballerina classica che dopo una intensa gara ha avuto la peggio nella sfida contro Dario. Per i giurati non è stato affatto semplice anche se proprio Stash sarebbe stato travolto dai sospetti e dalle critiche social.

Stash ed il giallo nel serale di Amici 21

Cosa è successo? E perché Stash è stato preso di mira sul web? Tutta “colpa” di uno screen apparso su Twitter proprio nel corso della puntata di Amici 21 in cui il leader dei The Kolors veniva immortalato mentre leggeva qualcosa su un quaderno.

Da qui la domanda spontanea: “Stash, cosa stai leggendo?”. Ovviamente dare una risposta certa è impossibile ma soprattutto, come riportano anche i colleghi di Novella 2000, non ci sarebbe stato nulla di strano dal momento che con ogni probabilità il cantante aveva appuntato i nomi dei concorrenti con le relative esibizioni.

Non è certo il primo giudice che nel corso di un programma sia solito prendere appunti nel corso della serata, eppure in questo caso i malpensanti avrebbero prontamente ipotizzato l’esistenza di una sorta di “copione” al quale attenersi in riferimento alle votazioni da fare. Ipotesi alquanto fantasiosa e che ovviamente non trova alcuna conferma.

E se a pensare ciò sarebbero stati soprattutto i sostenitori di Carola, quest’ultima ha comunque potuto gioire grazie alla proposta di poter accedere nel corpo di ballo della compagnia del Balletto di Roma, e vestire i panni di Giulietta nello spettacolo ispirato all’opera di Shakespeare.