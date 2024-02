Spettacolare è il titolo della canzone che Maninni porta al Festival di Sanremo 2024. Per il giovane artista si tratta della sua prima partecipazione all’Ariston. Di cosa parla il brano sanremese? Scopriamo il significato.

La canzone Spettacolare di Maninni a Sanremo 2024 è stata scritta dallo stesso Maninni (Alessio Mininni), con R. W. Guglielmi, Gianni Pollex e Francesca. Xefteris.

Si tratta del classico brano sanremese che parla di amore e di ciò che di semplice riesce a cambiare la vita per sempre. Con Spettacolare, Maninni descrive un abbraccio da parte della persona amata. Basta quello per risolvere tutti i guai. Una ballata romantica che dà il titolo al suo primo album.

In merito al significato di Spettacolare a Sanremo 2024, Mininni a Tv, Sorrisi e Canzoni ha dichiarato:

Questo brano significa tanto per me, lo considero onesto, trovo che abbia il “profumo di casa”. Il punto in cui mi emoziono di più mentre lo canto è la frase: “E ci saranno le giornate bastarde/Quelle che non ce la fai più”, perché descrive un mio momento personale in cui tanti si identificheranno e magari poi troveranno la forza di reagire.