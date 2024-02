Quella di oggi, domenica 11 febbraio, sarà una puntata speciale e da non perdere all’insegna di Domenica In. Sanremo 2024 non è ancora finito e la riprova sarà l’appuntamento odierno in compagnia di Mara Venier, quando ci farà rivivere tutte le emozioni del 74esimo Festival della canzone italiana appena concluso.

Speciale Sanremo 2024 a Domenica In: puntata dell’11 febbraio

Nel corso della puntata di Domenica In Speciale Sanremo 2024, Mara Venier accoglierà, in diretta dal Teatro Ariston, tutti e trenta i Big che hanno reso questo Festival davvero unico. Oltre ad esibirsi, come da tradizione, risponderanno alle domande dei giornalisti e degli opinionisti presenti.

Sarà un appuntamento imperdibile, in onda su Rai1 a partire dalle ore 14.00 e che andrà avanti fino a poco prima dell’edizione delle 20.00 del Tg1. Per questa ragione, nella domenica di oggi 11 febbraio non andrà in onda la nuova puntata di Da noi a ruota libera di Francesca Fialdini.

Oltre ai trenta Big in gara a Sanremo 2024, vedremo anche un ospiti speciale che ha contribuito a rendere unica la serata delle cover di venerdì scorso, ovvero Riccardo Cocciante, il quale secondo le anticipazioni si esibirà dal vivo con “Bella senz’anima”, brano di successo del 1974.

🟠#Domenicain da Sanremo si allunga. La tradizionale puntata dall’Ariston condotta da Mara Venier non andrà in onda fino alle 18:45 ma fino al #Tg1 delle 20. Salta #Leredità. #Sanremo2024

(fonte: @razzo2015) pic.twitter.com/upmWm8i9Iw — 💐🌺🅱️🅰️©️©️🅾️💐🌺 (@Baccotvnews) February 3, 2024