Quanto guadagna la sosia di Kate Middleton per interpretare il suo ruolo? Gabriella Munro Douglas ha trovato un modo originale (e remunerativo) per sfruttare l’incredibile somiglianza con la duchessa di Windsor.

Per rimettere insieme i pezzi di questa faccenda dobbiamo fare un salto temporale di dieci anni. All’epoca Gabriella viveva proprio nella cittadina di Windsor dove si occupava di mobili come designer.

Per via della straordinaria somiglianza con Kate Middleton, veniva ripetutamente fermata dalla gente convinta di trovarsi di fronte alla futura moglie del Principe William.

Mettendo da parte l’imbarazzo iniziale, la sosia di Kate ha deciso di sfruttare questa occasione in suo favore, così come racconta intervistata dal The Sun dopo avere inviato le sue foto ad una agenzia di controfigure:

Le persone mi fermavano per dirmi quanto le somigliavo. Dopo di che, le cose sono davvero decollate. La febbre di Kate era enorme. Lavoravo ogni giorno, anche di notte e nei fine settimana, il che era estenuante, ma mi piaceva.

Gabriella ha dovuto cominciare a vestirsi come Kate Middleton senza spendere un patrimonio. Ma gli sforzi sono stati ampiamente ripagati: i guadagni oscillavano tra le 650 e le mille sterline al giorno (per intenderci, mille sterline sono 1.150 euro).

Il lavoro di sosia di Kate Middleton ha portato Gabriella anche in televisione:

Non dimenticherò mai che Harry Styles mi ha chiesto di fare una foto con me.

