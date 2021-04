Adelaide, sorella minore di Stefano De Martino, sarebbe fidanzata con un noto attore che abbiamo imparato a conoscere in “Gomorra – La serie”, vediamo cosa ci scrive, a tal proposito, il buon Alberto Dandolo tra le pagine del settimanale Oggi.

La sorella di Stefano De Martino fidanzata con un attore famoso

Adelaide De Martino, sorella di Stefano, ha una relazione con l’attore napoletano Emanuele Vicorito, tra i protagonisti di Gomorra – La serie. “E’ al settimo cielo”, sussurrano a Oggi persone a lei vicine. E’ vero amore o solo un fuoco di paglia? Ah, saperlo…

Chi è Emanuele Vicorito?

Inizia la sua carriera nel 2005 come protagonista del film francese All the Invisible Children, diretto da vari registi del cinema mondiale. Ritorna sullo schermo dopo 9 anni dal suo debutto, interpretando un ruolo principale nel film televisivo L’oro di Scampia diretto da Marco Pontecorvo. Sempre nel 2014 è tra i protagonisti della serie tv Gomorra – La serie, interpretando il ruolo di “O’pop”. Nel 2015 è protagonista del cortometraggio Bellissima con la regia di Alessandro Capitani, il corto ha vinto il David di Donatello 2016 come Miglior cortometraggio (fonte: Wikipedia).

Oltre a Gomorra, ricordiamo anche la sua partecipazione a “La Squadra”, “Un posto al sole” e “Il Commissario Ricciardi”.

Ecco alcune FOTO dell’attore.

