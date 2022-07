Sophie Codegoni in vacanza a Palma di Maiorca con il fidanzato Alessandro Basciano, ha raccontato una brutta disavventura che le è accaduta. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip è stata derubata ed ha fatto sapere ai follower di Instagram cosa le è accaduto.

Sophie Codegoni derubata a Palma di Maiorca: cosa ha fatto Alessandro Basciano

Sophie aveva lasciato a bordo piscina un paio di scarpe ed una maglietta e, al suo ritorno, non li ha ritrovati: “Mi è successo questo, trattandosi di un solo giorno, ho portato un paio di tacchi per questa sera e un paio di scarpe da ginnastica per partire oggi e tornare domani. Ho perso le scarpe da ginnastica”.

“Non è che hai perso le scarpe da ginnastica”, l’ha corretta Alessandro Basciano, “Le hai lasciate, giustamente nella tua testa, a bordo piscina insieme a una maglietta e poi non le hai più trovate”.

Basciano, per solidarietà con la sua fidanzata, è andato a cenare a piedi nudi:

Stiamo andando a cena senza scarpe e, per solidarietà, ho costretto anche Alessandro ad andare in un ristorante super elegante scalzo.