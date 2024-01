Sonia Bruganelli è conosciuta per essere la ex moglie di Paolo Bonolis, uno dei conduttori televisivi più amati in Italia. Nata a Roma il 20 febbraio 1974, ha intrapreso una carriera come imprenditrice, modella e opinionista.

Sonia Bruganelli, Silvia, Davide e Adele: ex moglie e figli di Paolo Bonolis

Sonia e Paolo si sono sposati nel 2002. Dalla loro unione sono nati tre figli: Silvia, Davide e Adele.

Silvia, la primogenita, è nata nel 2003 con alcune complicazioni che ancora porta con sé. Nonostante le sfide, Silvia continua a vivere una vita il più possibile normale grazie all’amore e al sostegno dei suoi genitori.

Davide, nato nel 2005, è appassionato di calcio e MotoGP. Sogna di lavorare un giorno in televisione.

Adele, la più giovane, è nata nel 2009. Come i suoi fratelli, anche lei è molto legata ai suoi genitori.

Dopo il matrimonio, Sonia ha continuato a lavorare come imprenditrice. Ha creato una linea di abbigliamento per bambini e ha aperto vari negozi a Roma.

Inoltre, ha fondato un’agenzia di casting per la tv, cinema e teatro.

Sonia è anche molto attiva sui social media, dove condivide scatti del suo lavoro, delle sue amicizie e della sua famiglia.

Nonostante le critiche per la sua vita agiata, Sonia ha risposto dicendo:

Tutti hanno piacere a mostrare le cose belle. (…) Ho il privilegio di fare una vita più comoda e la mia vita è anche questa. Se facessi vedere solo che cucino o vado a far la spesa sarei molto più falsa.

