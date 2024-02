Manca poco alla 38esima puntata del Grande Fratello ma non possono mancare i consueti sondaggi sul preferito. Beatrice Luzzi continua la sua corsa verso la finale del reality, piazzandosi in cima alla classifica. Il pubblico da casa continua a premiarla ed ormai lo hanno compreso anche i suoi inquilini.

Sondaggi Grande Fratello: il preferito, chi è?

Sarà per questa ragione che nella Casa non mancano gli abbracci nei confronti della Luzzi? Fatto sta che i sondaggi parlano chiaro e in cima alla classifica del preferito, Beatrice continua a primeggiare.

Prendendo in esame il sondaggio accolto da Reality House, l’attrice è in cima alle preferenze dei partecipanti con il 41%, inseguita – ma a netta distanza – da Giuseppe Garibaldi, da poco rientrato dopo il secondo malore, fermo al 19% e poi da Anita al 9%.

Differente il sondaggio di Grande Fratello Forum, nel quale il concorrente preferito resta sempre Beatrice con oltre il 60%, mentre la segue Perla con il 7% e Sergio con il 4%.

