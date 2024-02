Cosa sta succedendo negli ultimi giorni nella Casa del Grande Fratello? Lo stesso Alfonso Signorini, in apertura della passata puntata, ha notato e sottolineato il clima stranamente sereno degli ultimi giorni, ed anche Beatrice Luzzi se ne è accorta. Da dove arrivano gli strani abbracci nei suoi confronti?

Beatrice Luzzi torna ad essere Eva Bonelli: la frecciatina dello staff

Su questo punto Beatrice Luzzi ha ammesso di non volersi fare troppe domande in merito, prendendo il buono che arriva da parte dei suoi inquilini, visto anche il periodo delicato che sta vivendo. Eppure qualche dubbio è venuto non solo a lei.

Dopo essere stata particolarmente bersagliata nelle ultime settimane, tanto da aver fatto parlare sui social di “branco” e dopo la tiratina di orecchie da parte del padrone di casa Alfonso Signorini, le cose sono magicamente cambiate. All’improvviso sarebbe esplosa l’empatia e le parole di stima nei confronti dell’attrice.

La stessa Beatrice ne è rimasta interdetta, al punto da commentare in confessionale, nella passata puntata:

Sto bene, faccio finta che tutto vada bene. Non ho capito tutti questi abbracci improvvisi, non ho capito se è arrivato qualche messaggio dall’esterno… non lo so. E’ stato molto improvviso questo cambiamento. Io non posso che approfittarne, ovviamente, perché devo sopravvivere.

Ai dubbi della Luzzi si sono aggiunti quelli dei suoi estimatori e probabilmente del suo staff, che ha voluto lanciare una frecciatina velata ai concorrenti del Grande Fratello rispolverando una vecchia scena di Eva Bonelli, personaggio interpretato da Beatrice nella soap opera Vivere:

Ma quanti abbracci! Che cosa è successo?

Il video in questione, che ha fatto sorridere più di qualcuno, è inevitabilmente diventato virale sui social.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Beatrice Luzzi (@beatriceluzziofficial)