Soleil Sorge: “Non sono per niente felice, ecco cosa faccio per ritrovare la serenità”, lo sfogo dell’ex gieffina

Soleil Sorge, nonostante il momento lavorativamente molto fortunato, non sta bene. La ex concorrente del Grande Fratello Vip, si è confidata con i suoi follower, svelando cosa le sta succedendo in questo periodo.

Soleil Sorge non sta bene: “Non sono per niente felice”, cosa è successo?

“È uno di quei momenti in cui non sono per niente serena né felice. – ha affermato Soleil – Nonostante sia un momento molto bello lavorativamente purtroppo la vita decide sempre di sorprenderci con i pesi più pesanti in momenti impensabili”.

La conduttrice del GF Vip Party non ha voluto dare altre spiegazioni rimanendo sul vago. Poi ha raccontato come lavora per ritrovare la serenità:

Ma lavoro ogni momento per la mia serenità. Cerco di esserlo ogni giorno, attraverso ogni scelta, consapevole del fatto che anche questo momento passerà, concentrandomi sul coraggio e soprattutto sul positivo. Quando la vita ci dà limoni, bisogna farci una limonata. La vera felicità deriva da una ricercata e praticata serenità-Questa si ottiene facendo le giuste scelte per il nostro benessere e azioni ogni giorno.

Soleil ha poi raccontato ai suoi follower di Instagram che, nonostante sia un periodo negativo, ci sono alcune azioni che la fanno stare meglio:

Mi fa stare bene ciò che richiedono il mio corpo, mente e spirito. Ultimamente ho voluto dedicare il mio tempo a nutrire l’anima con i miei cari, ripristinando le mie energie… creando un tempio della mia nuova casetta, meditando, leggendo, creando, scrivendo, cucinando, rispolverando la recitazione e preparandomi nel mio campo lavorativo.