Soleil Sorge fa pace con Marco Ferrero aka Iconize e sconvolge il popolo della rete. I più attenti ricorderanno bene la storia del famoso surgelato che aveva visto protagonista proprio l’ex fidanzato di Tommaso Zorzi (Dayane Mello gli aveva raccontato l’accaduto al GF Vip).

Iconize, ospite di Barbara d’Urso nel 2021, aveva finto una aggressione omofoba presentandosi in televisione con un occhio nero. Soleil Sorge, sempre ospitata nei salotti TV di Carmelita, aveva smascherato l’allora amico raccontando la verità: Marco si era colpito in faccia da solo con una busta di surgelati per simulare il fattaccio e creare attenzione.

Dopo settimane di botta e risposta e frecciatine, Iconize ha pubblicato degli audio dopo sbugiardava Soleil, rea, a sua detta, di avere organizzato l’aggressione omofoba.

A distanza di anni e dopo il Grande Fratello Vip, Iconize ha pubblicato una foto proprio in compagnia di Soleil scrivendo: “Peace and love”.

