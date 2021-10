Iconize, dopo un anno e mezzo, esce fuori dalla sua “momentanea amnesia” e tira fuori la storia del “surgelato-gate” accusando Soleil Sorge (attualmente nella Casa del Grande Fratello Vip) di essere stata l’artefice della faccenda.

Sono qua per dare un po’ di delucidazioni. Ci sono persone che dicono: “Perché lo dici solo ora, che Soleil sta al Gf? Vuoi entrare tu al Gf? Vuoi andare in televisione?“. Non è così, altrimenti queste chat e questi audio li avrei dati in mano a dei giornalisti per ricavare dei soldi. Lei ha fatto tre mesi di puntate dove io non c’ero mai. Sono stato solo una volta in televisione, per chiedere scusa. Poi mi sono allontanato da questa vicenda.

E’ vero, avrei potuto pubblicare gli audio ai tempi, ma non me la sentivo, mi sono chiuso a riccio. Ognuno reagisce a modo suo. Ora, dopo mesi, è vero, la tempistica è sbagliata, lei sta al Gf, ma se ci pensate lei ha fatto la stessa cosa con me e in un momento mio di debolezza è andata a sp**anarmi in tutt’Italia. Lucrando sopra e Guadagnando.