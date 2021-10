Ricordate il famoso “surgelato-gate”? Lo scorso anno Soleil Sorge aveva sbugiardato Iconize, ex fidanzato di Tommaso Zorzi che aveva messo in piedi una finta aggressione omofoba per finire in televisione.

Iconize cerca di sbugiardare Soleil Sorge con un audio choc

Soleil Sorge, ospite di Barbara d’Urso, aveva deciso di smascherarlo raccontando come stavano realmente le cose. Oggi, a distanza di circa un anno, Deianira Marzano è sbottata contro l’attuale concorrente del Grande Fratello Vip, accusandola di essere l’artefice del “teatrino”:

7 mesi fa Marco mi ha fatto ascoltare un vocale di Soleil e io gli promisi che non ne avrei parlato. Nel vocale era chiaro come lei avesse inscenato l’idea dell’aggressione, come doveva riprendersi con la telecamera, dava consigli su come doveva fare quando andava in televisione, non e’ un vocale di 2 secondi ma molto dettagliato e approfondito. MARCO NON HA MAI VOLUTO ASCOLTARMI MA ORA SONO STUFA CHE LEI VA AL GF E FA LA VITTIMA QUANDO INVECE E’ UNA STRATEGA. E andava da Barbara dicendo che si dissociava da questa cosa quando invece nel vocale e’ chiarissimo fosse complice. E Marco è stato anche zitto e ha incassato tutto, rifiutando le ospitate. Lui ha sbagliato ma lei e’ imperdonabile.

Anche Iconize è intervenuto condividendo nelle sue storie di Instagram una parte di un audio dove Soleil gli dava alcuni consigli sul modo di comportarsi durante le ospitate (trovate il VIDEO incriminato in apertura del nostro articolo).

Cosa ne pensate?

Io vi dico solamente che Iconize, anche quest’anno, non è riuscito ad entrare nella Casa del Grande Fratello Vip.