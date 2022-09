Soleil Sorge smentisce Davide Silvestri: l’attore mostra le prove

Davide Silvestri ha mandato un messaggio al quale Soleil Sorge non ha mai risposto? L’indiscrezione è saltata fuori dopo una intervista dell’attore durante “Non succederà più”, in onda su Radio Radio con Giada Di Miceli.

Dopo averlo saputo, Soleil Sorge durante il GF Vip Party, ha smentito di aver ricevuto un messaggio di Davide Silvestri. Per questo motivo, nel corso di casa pipol, l’attore è intervenuto spiegando la faccenda, così come riportano fedelmente le colleghe di IsaeChia:

La cosa è molto divertente, non dico bugie. La mia non era una polemica, ma un dato di fatto. Questo messaggio ce l’ho anche, magari non l’ha visto o le sto antipatico. Non mi piace passare per bugiardo, io il messaggio l’ho mandato. Se non ricordo male l’ho mandato subito dopo la Casa, il 30 marzo alle 14.22. Magari l’avrà perso o cancellato per sbaglio, ma io l’ho mandato. Per il resto non c’è nessun problema, la vita va avanti.