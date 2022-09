In attesa di vedere quali concorrenti entreranno nella Casa del Grande Fratello Vip 7, Davide Silvestri, uno dei protagonisti della scorsa edizione, ha svelato i suoi attuali rapporti con Soleil Sorge, sua forte alleata quando si trovavano nella residenza più spiata di Cinecittà.

Davide Silvestri svela gli attuali rapporti con Soleil Sorge

Intervistato da Giada Di Miceli su Radio Radio nel corso di “Non succederà più”, l’ex vippone ha parlato della sua esperienza dentro la Casa del GF Vip dopo aver conquistato la seconda posizione:

È stata un’esperienza molto dura per me, io sono uno spirito libero. – riportano le colleghe di IsaeChia – Mi piace stare in silenzio, da solo, mentre lì ero circondato da tante persone che spesso litigavano sul nulla. Volevo mollare a dicembre, ma poi ho cercato di portare a termine questa mia avventura.

E per quanto riguarda il triangolo artistico formato da Soleil, Alex e Delia, ha commentato:

Per me è una noia mortale parlare di questa cosa, però devo dire che sono stati geniali. No, geniali è una parola grossa. Acuti. Sono stati bravi a portare avanti questa cosa.

Davide Silvestri ha anche svelato il suo attuale rapporto con Soleil Sorge: