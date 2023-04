Soleil lancia una frecciatina a Sophie dopo il milione di follower

Sophie Codegoni, dopo i precedenti botta e risposta con Soleil Sorge, ha raggiunto un milione di follower festeggiando su Instagram (il video in apertura e chiusura del nostro articolo).

Non ero minimamente pronta, mi sono svegliata stamattina e ho urlato! Sono emozionata, grazie di cuore che voi da anni mi supportate e sostenete! La cosa che mi fa più strano è che ogni volta che parlo con voi è come se io facessi un FaceTime con delle amiche.

E pensare che ora siamo così tante mi fa stranissimo. Sono emozionata e non so come ringraziarvi! Un milione di volte grazie…