Silvia Toffanin a Striscia la Notizia: debutto per la conduttrice di Verissimo

Novità in arrivo a Striscia la Notizia: per la prima volta Silvia Toffanin condurrà lo storico tg satirico di Canale 5 ideato da Antonio Ricci. Cambio di guardia, dunque, al timone del programma dopo l’annunciata positività dio Enzo Iacchetti dei giorni scorsi.

La coppia formata da Sergio Friscia e Roberto Lipari, giunta in soccorso dopo la notizia di Enzo Iacchetti positivo al Covid, lascia presto il posto ad un’altra inedita accoppiata. Si tratta di Silvia Toffanin, per la prima volta a Striscia la notizia, insieme al volto storico Ezio Greggio. Ecco cosa si legge nel comunicato ufficiale di Mediaset:

Da lunedì 21 febbraio 2022 dietro al bancone di Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) arriva una conduttrice d’eccezione: Silvia Toffanin.

La padrona di casa di Verissimo si presta al gioco, in una veste inedita e divertente, per un esordio assoluto al tg satirico di Antonio Ricci. Al suo fianco il recordman indiscusso di Striscia, Ezio Greggio, reduce dal successo in conduzione con lo storico partner Enzino Iacchetti.