Giorgio De Stefano, compagno di Silvia Provvedi (Le Donatella) con la quale ha avuto figlia, la piccola Nicole circa due anni fa, è stato ufficialmente condannato a 12 anni e otto mesi per ‘ndrangheta scatenando la reazione dell’ex gieffina.

Silvia Provvedi, il compagno Giorgio De Stefano condannato a 12 anni e otto mesi per ‘ndrangheta

Due anni fa Giorgio De Stefano è stato arrestato dagli agenti della Squadra mobile a valle di un’indagine della Dda di Reggio Calabria con l’accusa di essere il rappresentante del clan all’ombra della Madonnina, incaricato di riscuotere il pizzo e di tenere buoni rapporti con i rappresentanti delle altre famiglie di ’ndrangheta.

Le accuse sono proseguite anche in aula, come ricostruisce ilgiorno.it: “Malefix (così lo chiamavano durante il GF Vip per non farlo riconoscere, ndr) è stato condannato a 12 anni e 8 mesi di reclusione (a fronte di una richiesta di 20 anni formulata dal procuratore capo Giovanni Bombardieri)”.

Durante le udienze, il pm Walter Ignazitto ha ripetuto più volte:

Tutto ruota intorno ai De Stefano e ad Archi, che è il punto in cui comincia e finisce la ‘ndrangheta di Reggio Calabria e forse la ‘ndrangheta di tutta la provincia. La cosca De Stefano è la più potente e la più autorevole. È quella di fronte alla quale tutti alla fine fanno un passo indietro. Parliamo di ‘ndrangheta vera, di ‘ndrangheta di Serie A. Non è possibile che da trent’anni questa città debba vivere sotto la pressione sempre delle stesse persone. Noi vogliamo una città di Reggio Calabria in cui, se arriva Carmine De Stefano, la gente possa dire ‘e chi se ne frega’. Non è possibile continuare a vivere dopo trent’anni, in una città in cui ancora devono tremare i polsi, perché qualcuno si chiama De Stefano o si chiama Molinetti.

La reazione di Silvia Provvedi

Come ha reagito Silvia Provvedi? La mora del duo de Le Donatella, ha pubblicato una foto in piscina con la figlia scrivendo: “il tuo sorriso, la mia vittoria”.