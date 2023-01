Signorini dal GF Vip a Uomini e Donne? Tina Cipollari interviene

Alfonso Signorini è sbarcato anche su TikTok dove ha postato numerosi contenuti insieme a Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. In attesa di rivederlo in onda con la puntata serale del GF Vip, il conduttore ha fatto dell’ironia citando Uomini e Donne con conseguente commento di Tina Cipollari.

Travestendosi da Pierpaolo Pretelli per creare un nuovo contenuto social, Signorini ha messo in piedi una sfilata aggiungendo un commento: “Tra un po’ vado a Uomini e Donne”.

Pronto, quindi, il commento di Tina Cipollari:

Ho amato tutto pensando ad un ipotetico ritorno del trono gay in chiave over con protagonista Alfonso Signorini.

“Fate l’amore”, Signorini ‘entra’ nella Casa del GF Vip per Capodanno e commenta le liti #gfvip #gfvip7 #donnalisi https://t.co/Opo64ZrxyJ

Signorini non dimentica Adriana Volpe: la frecciatina dopo il GF Vip e cosa pensa delle attuali opinioniste https://t.co/VJpbYhtMOd #gfvip

non avevo modo di twittare ma la puntata di uomini e donne di oggi surreale con biagio amico di jo squillo e tina che vuole chiamare alfonso signorini e ilary blasi per sapere se biagio e armando avevano in programma isola e gieffe pic.twitter.com/royse5huae

— mat. (@justtmat) January 18, 2022