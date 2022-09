Gli attacchi da parte degli hater contro Giorgia Soleri non accennano a fermarsi e l’attivista ed influencer, dopo aver replicato per l’ennesima volta alle critiche social legate questa volta alle sue poesie, avrebbe preso una decisione drastica.

Shitstorm contro Giorgia Soleri: la sua decisione

In soccorso di Giorgia Soleri, ormai da giorni al centro di una bufera mediatica, sarebbe sceso in campo anche il fidanzato Damiano David, frontman dei Maneskin. Il cantante ha cercato di sdrammatizzare con una dedica d’amore ma a quanto pare non è bastato a placare gli animi.

L’ultima trovata degli hater? Un finto post di Giorgia Soleri contro Victoria de Angelis, bassista dei Maneskin. “Ma vi inventate di tutto oh!”, ha tuonato la Soleri su Twitter.

Quando una utente le ha dimostrato il suo supporto asserendo che nei suoi panni non avrebbe retto ad una pressione simile, però, Giorgia ha replicato anticipando quelle che sarebbero le sue prossime intenzioni:

A breve cancello Twitter e smetto di aprire le richieste di messaggi perché al contrario di quello che si pensa essere sotto shitstorm fa schifo e colpisce.

Ma davvero c’è chi si diverte da giorni ad attaccare una ragazza per presunti motivi legati a incoerenza, mancanza di talento e di solidarietà femminile? Il mondo social peggiora ogni giorno un po’ di più.

ma vi inventate di tutto oh https://t.co/khIbWg0d8m — SOLE 🌻 (@giorgiasoleri) September 7, 2022