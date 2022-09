Da ormai diversi giorni non si fa che parlare di Giorgia Soleri e della sua presunta incoerenza legata alla sua presenza a Venezia 79 nonostante le precedenti esternazioni sul cinema. Adesso però si aggiungono nuove critiche, questa volta legate alle sue poesie.

A finire al centro delle polemiche, il libro di Giorgia Soleri contenente le sue poesie scritte alcuni anni fa e racchiuse nel testo dal titolo “La signorina nessuno”, uscito qualche mese fa.

Le poesie di Giorgia sono state passate al setaccio dagli odiatori della rete all’improvviso diventati critici letterari. Indipendentemente dal giudizio soggettivo sulla sua opera prima, ormai attaccare l’attivista ed influencer su svariati aspetti della sua vita e della sua carriera è diventato il principale passatempo dei leoni da tastiera.

Ed ancora una volta c’è chi contesta la mancanza di talento della Soleri e la sua grande visibilità legata esclusivamente a Damiano David: “Qua si ride e si scherza su Giorgia Soleri, ma è incommentabile la drammaticità del fatto che una persona così comicamente priva di talento abbia una carriera e un futuro economicamente sereno solamente per l’esposizione mediatica del fidanzato”.

Stanca delle critiche però, la Soleri ha replicato citando il fidanzato:

Oh comunque incredibile. Quando un uomo parla di come sc**a nessuno lo critica dicendo ‘Hihihi ma non lo volevo sapere, cringeeee’. Che strano. Testi che personalmente trovo meravigliosi di Damiano David dei Maneskin.