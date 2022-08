Piccola polemica social con protagonista Damiano David. Il leader dei Maneskin, ha commentato un articolo di RaiNews che parlava dell’ultima dolcissima iniziativa. Il musicista, insieme alla compagna Giorgia Soleri, ha adottato un nuovo gattino (la coppia ne ha già due, Bidet e Legolas).

RaiNews, ha condiviso un tweet facendo riferimento al titolo dell’articolo: “Si chiama “Ziggy”, omaggio a Bowie, il gatto maltrattato, bianco, cieco da un occhio adottato da Damiano dei Maneskin e la sua fidanzata”.

Damiano, commentando l’articolo, ha scritto: “Damiano David, grazie!”. Ciò che richiede il musicista è giusto e sacrosanto. Lui ha una sua identità e non è certamente “Damiano dei Maneskin” come Giorgia Soleri non è “la fidanzata di Damiano dei Maneskin”, tutto molto chiaro.

Naturalmente i commentatori social si sono fatti sentire pensando che, in questo modo, il leader della band ne voglia prendere le distanze (ma il concetto, a mio parere, non è assolutamente questo).

For the press, Thomas is Thomas Raggi, Vic is Victoria De Angelis, Ethan is Ethan Torchio but only Damiano is Damiano dei Maneskin and never Damiano David, so yes… Damiano is right!

— Hellen (@ElHhellen4) August 18, 2022