Cosa c’è tra l’ex gieffina Martina Hamdy e il trapper ed ex giudice di X Factor Sfera Ebbasta? Sono settimane che girano gossip sul possibile flirt e, nessuno delle due ha smentito… fino ad oggi. La conduttrice di Meteo.it, ha raccontato la verità intervistata tra le pagine di Diva e Donna.

Sfera Ebbasta e Martina Hamdy stanno insieme?

Sfera Ebbasta? Sul nostro rapporto non voglio sbilanciarmi. Direi più di un’amicizia di vecchia data. Lo conosco da quando ero ragazzina e per questo ci hanno visto spesso insieme. Io di Sesto San Giovanni, lui di Cinisello Balsamo: siamo cresciuti a due passi, con le stesse compagnie. È un bravo ragazzo e lo ammiro perché ha raggiunto i suoi obiettivi nella vita.

In realtà, la giornalista di Meteo.it è fidanzata da più di un anno con Bruno, in arte Odd, trentenne che lavora come designer in un’azienda di abbigliamento. Lei, per lavoro, risiede a Milano mentre il compagno vive in Puglia:

Ci vediamo spesso e quando siamo lontani passiamo ore e ore al telefono.

Già lo scorso anno si parlava di folle passione tra Sfera Ebbasta e Martina Hamdy. L’indiscrezione, originariamente, era stata riportata dal settimanale Chi.