Serale Amici 23, spoiler: allievo cambia prof e un’altra riceve una proposta 

Serale Amici 23, ecco gli spoiler della nuova registrazione di oggi, giovedì 29 febbraio che andrà in onda domenica 3 marzo su Canale 5 condotta da Maria De Filippi.

Sofia e Nicholas hanno conquistato un posto al serale di Amici 23 e si aggiungono agli altri allievi che hanno già conquistato la maglia, ecco la lista ufficiale:

Proprio Nicholas ha lasciato Raimondo Todaro e sarà seguito da Emanuel Lo.

Ecco i dettagli riportati da Gossip tv:

Nicholas dice a Todaro che non vuole stare con uno che non crede in lui, Raimondo risponde dicendo che crede in lui, ma come prof ha delle responsabilità e, nel caso fosse andato via, l’avrebbe chiamato a lavorare insieme.

Nicholas dice che, il fatto che Todaro non l’abbia fermato mentre lui stava decidendo di andare, è stato un evidente segnale.