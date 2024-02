Amici 23, spoiler nuova registrazione 29 febbraio: due allievi al serale, Emma e Mr. Rain ospiti

Amici 23, spoiler nuova registrazione 29 febbraio: cosa vedremo in onda domenica 3 marzo sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset? Eccovi tutte le ultime notizie sul talent show di Canale 5 tramite le anticipazioni dell’account Twitter Gossip TV.

Sofia e Nicholas al serale.

Ospiti: Emma e Mr. Rain.

Nicholas cambia professore e passa con Emanuel Lo.

I nuovi inediti dei cantanti usciranno lunedì a mezzanotte.

Nelle due gare si sono esibiti tutti, compresi gli allievi già al serale.

Anna Pettinelli ha proposto a Lil Jolie di andare nella sua squadra, lei deciderà e nei daytime lo scopriremo.

Gara ballo giudicata da Rossella Brescia:

Nicholas Marisol Lucia Dustin Sofia Giovanni Kumo

Compiti:

Sarah riceve 5 dalla Pettinelli che l’ha trovata moscia, invece a Rudy è piaciuta e ha alzato un foglio con su scritto “brava” dopo che Lorella l’ha difesa.

Ballo:

Sofia – Fila Indiana Nicholas – passo a due con Elena Dustin – hip hop Kumo – modern/hip hop Marisol – Dance the Night sui tacchi

Gara inediti giudicata da Emma, Max Brigante e il capo di una radio:

Holden Petit Mida Lil Jolie Sarah e Martina Nahaze Ayle Kia

Premio MALÙ: vince Ayle con una lezione al pianoforte.

Premio OREO: hanno detto che hanno finito le sfide ma fanno una speciale per tutti.



ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO (PREMI F5 per LEGGERE LE NEWS).

