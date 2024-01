Daniele Dal Moro non condurrà più la serata contro la violenza sulle donne che si terrà il prossimo 20 gennaio a Fumane, in provincia di Verona, in memoria di Chiara Ugolini. E’ stata revocata nelle passate ore la moderazione dell’evento, precedentemente assegnata all’ex del Grande Fratello Vip dopo le perplessità sollevate da Selvaggia Lucarelli via social.

Dopo un botta e risposta social tra Selvaggia Lucarelli e Daniele Dal Moro, quest’ultimo è intervenuto nuovamente via Threads, confermando anche lui la sua assenza all’evento e annunciando di aver preso provvedimenti legali contro la Lucarelli:

In data 20/01/2024 avrei prestato la mia immagine in forma gratuita per un evento benefico in favore di CADMI. In primo luogo perché a favore della tematica che sostiene, e in secondo luogo perché l’evento a cui fa riferimento è ubicato nella mia città di residenza nonché natia alla quale, come molti di voi sanno, sono particolarmente legato. Non mi sono candidato in nessuno modo per la conduzione di quest’ultima ma mi è stata espressamente chiesta la partecipazione.

Ora se rendermi disponibile in termini di tempo, immagine e annessa divulgazione deve ritorcersi negativamente sulla mia persona, cedo senza alcun problema il testimone. Per quanto riguarda la Signora Lucarelli, ci vediamo in tribunale.