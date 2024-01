Oltre al danno, la beffa. Almeno è quella subita da Daniele Dal Moro, ex concorrente del Grande Fratello Vip, escluso dalla conduzione dell’evento contro la violenza sulle donne, al quale avrebbe dovuto prendere parte il prossimo 20 gennaio. Lui attende “in tribunale” Selvaggia Lucarelli, dopo la denuncia social nei suoi confronti. Lei, di contro, è diventata in queste ore la conduttrice ufficiale della serata dedicata alla raccolta fondi in memoria di Chiara Ugolini.

Selvaggia Lucarelli prende il posto di Daniele Dal Moro: interviene l’organizzazione

Sarà Selvaggia Lucarelli a prendere ufficialmente il posto di Daniele Dal Moro nella conduzione della serata sulla violenza contro le donne. Sicuramente una presenza più azzeccata rispetto alla prima scelta, tenendo conto dei trascorsi dell’ex gieffino (il riferimento è agli episodi aggressivi avuti dal ragazzo nella Casa del GF Vip contro la sua fidanzata-non-fidanzata Oriana Marzoli).

L’organizzazione dell’evento, alla luce delle segnalazioni, ha ritenuto opportuno revocare l’invito e fare le dovute valutazioni – con relativo passo indietro – rispetto alla scelta iniziale.

E mentre Selvaggia ha messo insieme tutti i motivi per i quali la presenza di Dal Moro sarebbe stata inopportuna, quest’ultimo aveva replicato via social:

Lucarelli sai perché chiamano quelli come me a condurre e non quelle come te? Perché tu gratis non ci vai, nemmeno per beneficenza.

Tuttavia, a smentirlo, ci ha pensato proprio l’associazione CADMI, promotrice della serata, la quale nelle passate ore ha fatto delle precisazioni con un cambio di programma repentino ed inevitabile:

A seguito delle polemiche sulla partecipazione di Daniele Dal Moro all’evento di raccolta fondi in memoria di Chiara Ugolini, previsto per il 20 gennaio presso il Teatro Comunale di Fumane (VR), abbiamo chiesto a Daniele di fare un passo indietro per evitare che la finalità importante dell’iniziativa venisse in qualche modo oscurata, essendo prioritario per noi l’impegno contro ogni violenza di genere. La serata sarà invece condotta dalla giornalista Selvaggia Lucarelli che ha prontamente dato la propria disponibilità, a titolo gratuito. Vi invitiamo ad essere numerosi. A presto.

