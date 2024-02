Sabato 10 febbraio si conclude Sanremo 2024, il 74° Festival della Canzone Italiana. La serata finale prevede le esibizioni di tutti e 30 cantanti in gara ed in apertura, per la prima volta, scopriremo la classifica provvisoria degli artisti. Sul palco dell’Ariston, insieme ad Amadeus, tornerà come co-conduttore Fiorello. Scopriamo la scaletta ufficiale della serata finale di Sanremo 2024.

Scaletta finale Sanremo 2024: tutti gli ospiti ed i 30 Big in gara

In apertura della finale di Sanremo 2024, secondo la scaletta svelata nel corso della conferenza stampa, l’Inno di Mameli eseguito dalla banda musicale dell’Esercito italiano. Accanto ad Amadeus ci sarà Fiorello, anche lui presente oggi in conferenza. Ecco l’ordine di uscita dei cantanti:

Renga e Nek – Pazzo di te BigMama – La rabbia non ti basta Gazzelle – Tutto qui Dargen D’Amico – Onda alta Il Volo – Capolavoro Loredana Bertè – Pazza Negramaro – Ricominciamo tutto Mahmood – Tuta gold Santi Francesi – L’amore in bocca Diodato – Ti muovi Fiorella Mannoia – Mariposa Alessandra Amoroso – Fino a qui Alfa – Vai! Irama – Tu no Ghali – Casa mia Annalisa – Sinceramente Angelina Mango – La noia Geolier – I p’ me, tu p’ te Emma – Apnea Il Tre – Fragili Ricchi e Poveri – Ma non tutta la vita The Kolors – Un ragazzo una ragazza Maninni – Spettacolare La Sad – Autodistruttivo Mr.Rain – Due altalene Fred De Palma – Il cielo non ci vuole Sangiovanni – Finiscimi Clara – Diamanti grezzi Bnkr44 – Governo punk Rose Villain – Click boom!

Gli ospiti della finale saranno: Luca Argentero, Claudio Gioè per presentare Màkari 3, Gigliola Cinquetti per i 60 anni di Non ho l’età, e il ballerino Roberto Bolle. Inoltre, il rapper Tedua si esibirà sulla nave ormeggiata al largo di Sanremo, mentre in Piazza Colombo sul Suzuki Stage ci sarà Tananai.

Durante la serata finale, gli artisti saranno votati dal pubblico a casa tramite televoto. Al termine delle votazioni, verrà stilata una classifica basata sulla media tra le percentuali della serata finale e quelle delle serate precedenti, determinando la posizione definitiva dalla trentesima alla sesta posizione.

I primi 5 della classifica definitiva si riesibiranno, con voto azzerato. Il vincitore sarà deciso da Televoto, Sala Stampa e Radio. Prima di scoprire il vincitore saranno assegnati, oltre al leone d’oro, il Premio della Critica Mia Martini, il Premio della Stampa Lucio Dalla, il Premio Sergio Bardotti al miglior testo e il Premio Giancarlo Bigazzi per la miglior composizione musicale.