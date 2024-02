Ordine uscita cantanti Sanremo 2024, ecco come si svolgerà la serata finale del Festival dopo la conferenza stampa di oggi, sabato 10 febbraio.

Fiorello affianca Amadeus nella finale del 74° Festival di Sanremo, una lunga serata in cui riascoltiamo le 30 canzoni in gara. A giudicarle, in fase iniziale, è solo il pubblico da casa con il Televoto. A inizio serata viene comunicata la classifica parziale con i voti complessivi di tutte e cinque le serate. Alla fine, viene comunicata la classifica generale. I voti, a quel punto, vengono azzerati e i primi cinque Big sono oggetto di una nuova votazione (da parte delle tre giurie: Televoto, Giuria delle Radio, e Giuria della Sala Stampa, Tv e Web) che decreta il vincitore.

Tra gli ospiti all’Ariston, Luca Argentero, Claudio Gioè per presentare “Màkari 3”, Gigliola Cinquetti per i 60 anni di “Non ho l’età” e il grande ballerino Roberto Bolle. Il rapper Tedua torna una seconda volta sulla nave Costa, mentre in piazza Colombo si esibisce Tananai.