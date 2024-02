Geolier vince Sanremo 2024? Fabrizio Corona spiega perché è primo

Primo nella Top 5 della seconda serata e primo nella serata delle cover. Geolier vince il Festival di Sanremo 2024? Potrebbe accadere, e per molti resta un mistero. Alle polemiche legate alla sua canzone in napoletano, che ha portato Amadeus a cambiare il regolamento in corsa, ieri sono seguiti i fischi della platea dell’Ariston. Ma poco importa: Geolier è primo.

Geolier vince Sanremo 2024? L’analisi di Fabrizio Corona

Ma cosa c’è dietro quel primo posto di Geolier a Sanremo 2024? A spiegarcelo è stato Dillinger News, il portale di Fabrizio Corona, che ha tentato di fare un’analisi del successo del rapper 23enne, sostenuto dall’intero popolo napoletano:

E’ la prima volta che un cantante viene supportato da una squadra. Questo perché il Napoli ha fatto un’operazione commerciale legata alla maglietta, insieme al cantante e insieme alla città. Perché per la prima volta una città si identifica con una nazione, con un popolo. Per loro la vittoria di Geolier sarebbe l’equivalente canoro dello scudetto del Napoli, identico. Oltre al supporto di un popolo, che è molto vasto e molto coinvolto, c’è anche la gestione dei social.

Proprio così: Geolier a differenza degli altri Big in gara può contare su “milioni di streaming, milioni di follower, milioni di fan su TikTok” e proprio attraverso la sua comunicazione via social sta riuscendo a portare dalla sua parte un pubblico che è bel distante da quello tipico sintonizzato su Sanremo, esortandolo a votare tramite televoto (lo abbiamo visto nelle sue Instagram Stories e nel video in apertura).

Dietro quel primo posto, dunque, secondo Corona ci sarebbero motivi commerciali ampi ed una strategia di marketing incredibile, ma nei commenti al post social, i napoletani svelano le vere ragioni del successo del rapper:

Napoli Caput Mundi. La risposta è molto semplice Fabrizio e dovresti saperla anche tu che conosci Napoli. Quando Napoli si muove e’ come uno tsunami. Volete sapere il perché? Abbiamo sicuramente i nostri problemi…MA SIAMO L’UNICA CITTÀ IN ITALIA O FORSE NEL MONDO dove aiuta i propri compaesani. Forse perché è novità? Forse perché è musica che va ora nel 2024? Forse perché si è fatto strada da solo? Forse perché è giovane con numeri da veterano? Forse perché merita? O forse perché è napoletano e noi non siamo una città qualunque siamo una famiglia.

