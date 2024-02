Fischi per Geolier a Sanremo 2024 e non solo: cosa è successo all’Ariston, la vera reazione del pubblico

Il rapper napoletano Geolier vincerà il Festival di Sanremo 2024? E’ probabile, ma già si sa che se ciò dovesse accadere non piacerà a molti. Sicuramente al pubblico del teatro Ariston, che ieri ha preso una posizione netta dopo il primo posto al termine della serata delle cover.

Geolier fischiato all’Ariston: la reazione del pubblico in sala

Geolier ha ottenuto il primo posto nel corso della seconda serata di Sanremo 2024, scalando la Top 5 e anche ieri ha ottenuto la vetta della classifica sui trenta Big in gara, al termine della serata dedicata alle cover, avendo la meglio anche sul pezzo più emozionante in assoluto, La Rondine cantata da Angelina Mango.

Eppure il pubblico in sala all’Ariston ha espresso tutto il proprio disappunto con sonori fischi e proteste. E questa, come riporta Fanpage.it, non sarebbe stata la sola reazione dei presenti.

L’artista napoletano, per la serata delle cover, ha puntato su un medley dal titolo Strade, cantato assieme a Gigi D’Alessio, Guè e Luchè. Ma, nonostante lo show tutto sommato piacevole, secondo i presenti la vittoria della serata sarebbe dovuta andare ad altri artisti, in particolare ad Angelina, che ha omaggiato il padre Mango con una toccante esibizione.

Quando però è stato svelato il primo posto di Geolier, il pubblico si è ribellato fischiando l’artista e facendo intervenire anche un imbarazzato Amadeus: “Parte del pubblico non è d’accordo”, ha commentato.

Non solo fischi però Secondo il portale pare che gran parte dei presenti, per protesta, abbiano deciso di lasciare il teatro. E così, quando Geolier è tornato ad esibirsi con la cover che gli ha fatto guadagnare il primo posto, si è trovato davanti ad un pubblico dimezzato:

Dopo un momento di disaccordo generale, dove non si sono risparmiati fischi e commenti negativi, infatti, i presenti hanno iniziato ad alzarsi e andarsene, lasciando la platea quasi vuota.

Il pubblico non approva e fischia il primo posto di Geolier #Sanremo2024 pic.twitter.com/4mDvcd4fXA — Il Grande Flagello (@grande_flagello) February 10, 2024