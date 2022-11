Tempo di nuove discussioni nella Casa del Grande Fratello Vip 7. Sarah Altobello ha espresso le sue perplessità nei confronti di Edoardo Tavassi che, di contro, ha accusato la concorrente di non avere “autoironia”.

“Il tuo ego è spropositato”, Sarah ferita da Tavassi al GF Vip

Mentre Sarah stava canticchiando in cucina Tavassi è scoppiato a ridere, tanto da farla intervenire: “Non tendere a sbeffeggiarmi per come parlo, per i verbi, per ogni cosa”.

La Altobello ha aggiunto:

Tu non te ne accorgi, ma il tuo ego è un po’ spropositato e tende a infierire sugli altri, io questa sensazione ce l’ho. Non posso sempre giocare perché io sono una gran signora.

Tavassi ha replicato:

Ma io pensavo che tu lo facessi apposta. Da oggi io non scherzerò più con te, tu non hai autoironia.

Sarah ha cercato di spiegare al fratello di Guendalina cosa l’avrebbe ferita del suo atteggiamento:

Fai passare il messaggio di una cretina che non capisce nulla. Io sono autoironica ma tu parli con me per dirmi solo che non mi capisci.

Tavassi si è sfogato anche con Nikita e Antonino e, proprio la modella ha cercato di fargli comprendere l’errore:

Va bene, non chiedere scusa se non vuoi. Magari l’hanno presa in giro su questa cosa visto che tu tendi a scherzare con alcuni sempre sullo stesso argomento… hai capito? Ok, allora basta… tutto ok.

Successivamente Edoardo si è scusato con Sarah:

Ti posso chiedere scusa? Io non ti voglio fare male o prenderti in giro e questa cosa dev’essere chiara. Ti voglio bene! Ti chiedo una cosa sola: dialogo perché non voglio farti soffrire.