Sarah e Mida di Amici 23, parolacce e pubblico in piedi: gli spoiler

Dopo la maglia sospesa, le anticipazioni e gli spoiler di Amici 23 ci portano verso Mida e Sarah, i due cantanti al centro di nuove discussioni nel corso della registrazione del 18 gennaio.

Durante la gara di canto il primo posto l’ha conquistato la new entry Kia, ecco cosa riferiscono le anticipazioni dei colleghi di SuperGuidaTV:

Per questo motivo Rudy Zerbi chiama la Pettinelli: “ParaPetty”. Lorella ha fatto un urlo esasperato e Mida si è unito alla sua prof. Per Paola Turci la Pettinelli è rimasta indietro e anche le parolacce bisogna saperle dire e Mida l’ha detta bene.

Mida: canta Superclassico con aggiunta di barre dove inserisce una parolaccia. Per Anna Pettinelli l’ha fatto solo perché non sapeva cosa scrivere e voleva fare il paracul*.

Discussioni anche per l’esibizione di Sarah:

Sarah: ha cantato Lips are Movin. Dopo la sua esibizione il pubblico si alza in piedi e le batte le mani. Sarah chiede un giudizio ad Anna Pettinelli, ma quest’ultima non vuole parlare per non rovinare il bel momento e Zerbi la definisce “paracul*”.