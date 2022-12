Cosa sta accadendo tra Sarah Altobello e Attilio Romita? Tra i due sarebbe esplosa la passione nella Casa del GF Vip, tanto da essersi lasciati andare ad un bacio a favore di telecamere. Nelle passate ore, Sarah avrebbe raggiunto il giornalista a letto e lo avrebbe baciato. Un bacio a stampo, ma tanto è bastato a far esplodere il caos.

Sarah bacia Attilio al GF Vip: la reazione della compagna di Romita

Il bacio tra Sarah e Attilio è prontamente approdato su Twitter, dove il video è diventato virale raccogliendo commenti e critiche. Ad intervenire è stata anche la compagna di Romita, Mimma Fusco, che tuttavia non avrebbe affatto preso bene il momento di tenerezza avuto con Sarah Altobello.

“Inqualificabili”, “Vomito”, avrebbe commentato la donna su Twitter alla vista dei video. Qualcuno tuttavia avrebbe ritenuto un fake non solo il profilo social ma anche la storia tra Romita e la donna. Accuse alle quali Mimma ha replicato:

Sono Mimma Fusco, convivo con Attilio e prima di pochi giorni addietro eravamo una coppia che viveva serena con progetti e amore. Si vergogni. pic.twitter.com/GirtEFRdiJ — mymmafusco (@mymmafusco) December 9, 2022

Necesito la opinión de Doña @mymmafusco Si ella lo dice expulsamos a Sarah apenas se pueda, motivos no nos faltan.#gfvip #GFVipOriana https://t.co/XOjA6VknzA — Alex Killjoy 🧚🏻 (@akillj0y) December 9, 2022

La donna ha anche spiegato che non dovrà giustificare nulla a nessuno e pare non abbia neppure alcuna intenzione di intervenire in puntata. Staremo a vedere cosa accadrà sabato al GF Vip, quando molto probabilmente Signorini affronterà la ‘simpatia’ tra i due Vipponi.