Sarah Altobello non ha mai nascosto di provare dell’attrazione per Attilio Romita. E se inizialmente il mezzobusto della TV ha fatto quasi finta di niente, ieri sera, durante una confidenza con Antonino Spinalbese nella Casa del Grande Fratello Vip, il giornalista ha svelato di non essere indifferente alle sue avance.

Sarah Altobello sveglia l’ormone di Attilio al GF Vip: la compagna sbotta

Prima ero imperturbabile, adesso incomincio ad andare in ansia… perché adesso mi mi verrebbe voglia di prenderla, portarla nel van e… Fino ad ora per me è stato facile fare il misogino, quello che odia le donne, e adesso… è bastato uno sfioramento e una cosa e io adesso ce l’ho qua che… Però non lo posso proprio fare. Andando avanti… sì, ti capisco!

Queste parole di Attilio sono state condivise sui social e la compagna del mezzobusto, Mimma Fusco, ha commentato su Twitter numerose volte.

Personalmente non credo al 100% nella veridicità dell’account e sono convinta che sia una fake ma le mie superstar di Twitter sono abbastanza certe che si tratti proprio della fidanzata di Attilio: voi che ne dite?