Daniele Dal Moro, dopo la diretta del Grande Fratello Vip, è entrato immediatamente in modalità “start work” litigando con mezza casa, da Charlie Gnocchi a Sarah Altobello che ha concluso la nottata con un finale “shock”.

Sarah Altobello shock al GF Vip: “Aiuto, chiama qualcuno!”

Distesa sul letto, Sarah Altobello ha pregato Alberto De Pisis di chiamare qualcuno convinta di essersi rotta una costola e piangendo per il dolore:

Alby non posso muovermi, non posso muovere il fianco sto malissimo. Ha fatto crack, sto male, non riesco a muovermi ti prego chiama qualcuno. Non riesco a muovere il costato, sto male… Cazz* mi sono spezzata una costola.

SARAH CHE DICE “NON RIESCO A MUOVERMI CHIAMA QUALCUNO… CAZZO MI SONO SPEZZATA UNA COSTOLA” E ALBERTO CHE SI VESTE E CORRE A CHIAMARE QUALCUNO. AIUTO QUESTA NOTTE STA SUCCEDENDO PROPRIO DI TUTTO #gfvip pic.twitter.com/33n6bLAzmq — soleilandia🎄 (@sisonokevin) December 11, 2022

Secondo i vipponi Sarah Altobello si sarebbe messa a piangere per il litigio con Daniele che dopo la puntata gli ha rinfacciato di parlare alle sue spalle:

A me non piace che tu sparli di me quando io non ci sono, soprattutto con una persona come Wilma alla quale tengo molto… Prima lanciano il sasso e poi se la prendono perché me la prendo.