Il clamoroso caso di cronaca nera che ha profondamente sconvolto gli italiani è legato all’omicidio di Giulia Cecchettin, la giovane ragazza uccisa per mano del suo ex fidanzato, Filippo Turetta. La storia drammatica è arrivata anche nella Casa del Grande Fratello con un commento di Sara Ricci.

Questa tragica vicenda ha rapidamente varcato la soglia della vita privata, suscitando grande interesse anche dietro le porte della casa più osservata dagli italiani.

A delineare in modo generale questa drammatica storia, senza approfondire ulteriormente e senza menzionare nomi, è stato Alfonso Signorini durante la puntata in diretta del 27 novembre:

A Roma sono scese in piazza 500 mila persone, c’erano anche tanti uomini per esprimere la loro vicinanza a un tema così importante, complice l’ennesimo femminicidio.

Al termine della prolungata trasmissione in diretta, Sara Ricci ha rivelato ulteriori dettagli riguardo a questo tragico episodio di femminicidio:

Lui era italiano, il suo ex ragazzo. Non stavano più insieme e lui non la lasciava. 15 anni? No avevano sui 19/20 anni. Lei si stava per laureare…