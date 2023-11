Il ricordo di Giulia Cecchettin nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne è inevitabile. Anche Milly Carlucci, in apertura di puntata di Ballando con le Stelle ha voluto ricordare la 22enne uccisa brutalmente dall’ex fidanzato Filippo Turetta. E lo ha fatto senza riuscire a nascondere la forte commozione.

Mentre in tutta Italia centinaia di migliaia di donne hanno preso parte alla marcia rumorosa per dire basta alla violenza contro le donne, Milly Carlucci lo ha fatto dallo studio di Ballando con le Stelle, dal quale ha ricordato Giulia Cecchettin:

Mi avvicino a questa panchina rossa, un simbolo. Voglio ricordare la battaglia per l’abolizione della violenza contro le donne. La cronaca ci ha scosso con quella che è una strage quotidiana. Noi siamo solo una compagnia di ballerini e vogliamo dedicare un applauso e un abbraccio alle famiglie che soffrono.

Le loro persone più care sono state vittime di violenza. In particolare a Giulia e alla sua famiglia. Non posso immaginare il loro dolore. Noi, per quel poco che possiamo fare, vogliamo dire basta alla violenza.