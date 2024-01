L’ex gieffina Sara Ricci si è raccontata a Casa Chi dopo la sua esperienza al Grande Fratello, ripercorrendo alcuni dei momenti salienti e parlando, ovviamente, anche della sua antagonista, Beatrice Luzzi.

Sara Ricci parla ancora di Beatrice Luzzi

Beatrice, dopo la perdita del padre, ha deciso di fare ritorno nella Casa del Grande Fratello e proseguire la sua esperienza. Una decisione che ha in qualche modo diviso l’opinione pubblica. Ma cosa ne pensa Sara Ricci? Ecco le parole rilasciate a Casa Chi nelle passate ore e riprese da IsaeChia:

Io penso che ognuno vive il lutto come vuole. E poi ci sta, per noi è lavoro insomma. Per gli altri è un gioco, ma per chi lo fa, per i personaggi dello spettacolo, è lavoro. Quindi si sarà armata di forza e di coraggio e sarà andata avanti.

La Ricci si è poi lasciata andare ad un commento sugli uomini della Casa:

Discreti bonazzi? Sì ma non mi piaceva nessuno. Non c’era alcun erotismo in nessuno di loro. Nessuno proprio.

Nel corso della sua permanenza, Sara Ricci non è stata particolarmente amata e anche dopo la sua uscita ha dovuto fare i conti con gli hater:

Non mi era mai successo di avere degli insulti così forti […] Mia sorella era molto preoccupata. Cattiva non posso dirlo io se lo sono. Però snob per niente. Vivo in un quartiere molto popolare, frequento molti artisti morti di fame, faccio dell’arte la mia vita. Più radicale che snob semmai, sì.

