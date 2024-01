Giornata di aerei sopra la Casa del Grande Fratello. Ben tre sono stati destinati a Beatrice Luzzi, ed a quanto pare non sono particolarmente piaciuto ad alcuni inquilini della spiata dimora di Cinecittà. Le reazioni da parte di Beatrice e degli altri concorrenti non si sono fatte attendere.

Aerei per Beatrice Luzzi: le reazioni nella Casa del Grande Fratello

Uno degli aerei ricevuti era destinato a Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi: “Maxers con Max. Italia con Bea”. Una frase emblematica con un chiaro riferimento a quello che sarebbe il sentiment fuori dalla Casa: a sostenere l’attore sarebbero solo i suoi fan, mentre la collega sarebbe sostenuta dal resto del Paese.

Un messaggio non subito compreso dai due diretti interessati, prima che Varrese si rendesse poi conto del vero significato: “Non è bello, è per Bea”. La Luzzi, di contro, sentendosi in imbarazzo ha deciso di comportarsi ancora una volta da signora e di non voler commentare oltre, sdrammatizzando il contenuto dell’aereo.

A non digerire affatto il messaggio, però, è stato Giuseppe Garibaldi che una volta in Casa si è lasciato andare ad un commento: “Vorrei vedere che passa, come fa ad essere l’Italia con Bea…”.

il fatto che l’aereo contro il paziente abbia fatto esplodere anche il bidello, ✨️2 ratti al prezzo di un aereo✨️#grandefratellopic.twitter.com/68PZXk5DtJ — Gio | 🇵🇸 (@___ST0RMY___) January 12, 2024

Questo però non è stato il solo aereo per Beatrice, in quanto nel corso della giornata ne sono giunti altri due. Il primo recitava: “Bea a testa alta. Noi tuo scudo”, mentre il secondo “Sarà sempre e solo il GF di Bea”. A questo punto però la Luzzi si è mostrata in imbarazzo ed alzandosi ha commentato:

No dai ragazzi, così no. Vi ringrazio ma io sono tornata perché mi mancavano. Mi mancava questo senso di comunità, questa famiglia strana con litigate e riappacificazioni. Non ditemi che è il mio Grande Fratello, non potrei fare assolutamente niente da sola. Non prendiamo questa china. Comunque grazie, così mi imbarazzate. Oltretutto mi date una responsabilità immensa e mi create un po’ di imbarazzo qui. Quindi cambiamo direzione?

le reazioni che sta avendo agli aerei di oggi mi stanno facendo pisciare addosso (e in realtà sto apprezzando moltissimo, semplicemente ✨ eleganza ✨)pic.twitter.com/4m0jsLftMx — Paola. (@Iperborea_) January 12, 2024

Anche altri inquilini hanno avuto modo di commentare gli aerei ricevuti dalla concorrente e a non prenderla benissimo sono state Letizia e Anita, le quali hanno manifestato la prima il desiderio di essere nominata e la seconda di uscire.

anita la porta rossa è lì. vai pure.

letizia non è il pubblico che ti manda in nomination, devi chiedere agli amichetti tuoi.

queste sceneggiate sono patetiche.#grandefratellopic.twitter.com/NvK09zingu — JeZuk 🐢 (@zukky46) January 12, 2024