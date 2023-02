Antonella Fiordelisi sostiene di non parlare male degli altri inquilini della Casa del Grande Fratello Vip ma – forse – non riesce a dare il giusto peso alle parole che dice nei confronti degli altri concorrenti.

“La santarellina che te l’ha data la prima sera”, Antonella giudica Micol

Dopo la diretta del Grande Fratello Vip, Antonella e Donnamaria hanno discusso nuovamente e la ex di Lenticchio ha tirato in ballo Micol Incorvaia uscendosene fuori con una frase veramente infelice:

E’ invece tu con una persona che ti sei scopat* svariate volte, che sia che eravate ubriachi… E’ successo che te l’ha data la sera appena ti ha visto, cioè subito, non come qui che fa la santarellina!

Le mie superstar di Twitter che posseggono una cronologia da fare invidia a qualsiasi browser web, ci fanno sapere che Micol e Donnamaria, prima di incontrarsi si erano sentiti per mesi via telefono/chat (non potevano incontrarsi per via del Covid).

Tuttavia, giudicare una donna dicendo “te l’ha data la sera appena ti ha visto”, mi fa venire i brividi.

Quando vi dico che questa è l’edizione peggiore di sempre e faccio veramente fatica ad empatizzare con qualcuno, credo di non sbagliare.