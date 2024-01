Super ospite al prossimo Festival di Sanremo 2024. Amadeus ha svelato il volto internazionale che calcherà il palcoscenico della famosa kermesse musicale.

Russell Crowe sarà ospite a Sanremo 2024 nella serata di giovedì 8 febbraio. Amadeus ha annunciato un nuovo super ospite in collegamento a Viva Rai2:

Verrà a suonare… sapete che è molto amato nel mondo per il blues. Sta girando un film in Australia: pensate, finisce di girare il 6 febbraio, il 7 viene a Sanremo e l’8 è in onda su Rai1.

Tutto è pronto per l’ascolto delle canzoni in gara di #Sanremo2024 da parte dei giornalisti, negli studi Rai di via Mecenate (ex studio di #ctcf).

È presente anche Amadeus. pic.twitter.com/l8UXoThKxE

— Cinguetterai  (@Cinguetterai) January 15, 2024