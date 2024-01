La canzone che Sangiovanni porterà a Sanremo 2024 è dedicata a Giulia Stabile, sua ex fidanzata. “Finiscimi” è il titolo del brano registrato durante il suo soggiorno a Los Angeles.

Dopo aver raggiunto rapidamente il successo, in parte grazie alla sua partecipazione al programma Amici, Sangiovanni ha rilasciato alcuni singoli di successo prima di prendersi una pausa.

Il cantautore ha recentemente condiviso che aveva bisogno di distanziarsi un po’ da questa fama repentina e ritrovare un senso di normalità, come ha spiegato anche in un’intervista con l’ANSA:

Mi mancavano i miei amici, stavo trascurando quello che sono, avevo bisogno di tornare a una certa normalità, a vivere come vivevo prima pur sapendo che non lo sarà più e così sono sparito per un po’: mi sono preso del tempo per dedicarmi alla mia vita vera e non a quella sui social.

Ed in merito alla fine della sua storia con Giulia Stabile, ha affermato:

E per quanto riguarda la canzone di Sanremo 2024:

Il brano che porto significa tanto per me dopo tanto che non esco con musica mia e il festival è il contesto giusto per esprimerlo. Mi fa bene cantare questo pezzo, lo sento come un’esigenza (…). Finiscimi non parla di me nello specifico, ma è un invito al coraggio di cambiare, di crescere. A gestire la sofferenza, perché anche il dolore può andar bene se puoi ancora sentire qualcosa. Finiscimi pur di vivere qualcosa di intenso.