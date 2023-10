La storia d’amore tra Giulia Stabile e Sangiovanni si è conclusa da alcuni mesi senza comunicazioni ufficiali da parte di nessuno dei due. Tuttavia, entrambi, in occasioni differenti, hanno fatto intendere la loro rottura.

Giulia Stabile: quel like contro Sangiovanni riaccende i social

In queste ore, un like piazzato su Twitter (e poi tolto) di Giulia Stabile ha fatto il giro della rete. Ed infatti, proprio Sangiovanni ha parlato di una sua pazzia d’amore che, secondo i più attenti, non riguardava la ballerina:

Se ho mai fatto una pazzia per amore? Si, ho preso un aereo per andare dall’altra parte del mondo. E’ una pazzia, tanti cash per niente! No, non ne vale la pena.

Ecco il VIDEO.

La reazione della ballerina

Come ha reagito Giulia Stabile? Piazzando un like (poi tolto) al commento qui sotto:

I commenti di Twitter

Aggiungo caro @sangiovann1 che hai ammorbato tutti quanti sulla storia della privacy sulla vita privata quando questa privacy non serviva a tutelare un rapporto a cui tenevi ma evidentemente ad oscurare una persona se ad oggi sputtani ciò che hai fatto per un’ altra #amemici20 https://t.co/YwH8Da5qg1 — Mavi (@MariannaFersi) October 12, 2023