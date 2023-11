Quando si parla di Festival di Sanremo 2024, l’attenzione sembra focalizzarsi quasi automaticamente sul tema della controprogrammazione. Come ha deciso di comportarsi Mediaset di fronte alla prossima edizione della kermesse canora? A rispondere è stato direttamente l’ad e vicepresidente Pier Silvio Berlusconi che in merito ha parlato di “continuità editoriale”.

Sanremo 2024 e la controprogrammazione Mediaset

Ciò significa essenzialmente che dal 6 al 10 febbraio, quando cioè andrà in onda la prossima edizione del Festival di Sanremo 2024, Mediaset non ha alcuna intenzione di fermarsi:

Sicuramente non ci fermeremo, Italia 1 e Rete 4 continueranno la loro programmazione, il Grande Fratello sarà presente col suo doppio appuntamento settimanale.

E’ quanto ha fatto sapere ieri Pier Silvio durante un incontro con la stampa nel quale ha fatto il punto della situazione dell’azienda. Ma quali saranno le principali trasmissioni che proseguiranno la loro messa in onda? Su Italia 1 dovrebbe esserci solo Le Iene. Su Rete 4 andranno in onda i consueti programmi di informazione che non si fermeranno neppure per le vacanze natalizie, come anticipato da DavideMaggio.it.

E Canale 5? Ovviamente non mancherà il consueto doppio appuntamento con il Grande Fratello. Unico nodo, al momento, resta il sabato sera, con la messa in onda o meno di C’è posta per te:

C’è da capire con Maria De Filippi se vogliamo anche continuare con C’è Posta per Te in quella settimana.

L’ultima parola, dunque, spetterà a Maria? Questo avrebbe lasciato intendere Pier Silvio.