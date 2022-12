In diretta dal Teatro del Casinò di Sanremo, Amadeus ha condotto la finale di Sanremo Giovani, presentando anche il cast definitivo dei cantanti in gara a Sanremo 2023. Dei 12 finalisti che si sono sfidati su Rai1 dalle 21.15 solamente la metà fa parte del Festival. Ecco, a seguire i titoli delle canzoni presentate dai Big.

Sanremo 2023, i titoli delle canzoni dei Big ed i Giovani che hanno passato il turno: il cast ufficiale

Giorgia – Parole dette male Articolo 31 – Un bel viaggio Elodie – Due Colapesce Dimartino – Splash Ariete – Mare di guai Modà – Lasciami Mara Sattei – Duemilaminuti Leo Gassmann – Terzo cuore I Cugini di Campagna – Lettera 22 Mr. Rain – Supereroi Marco Mengoni – Due vite Anna Oxa – Sali (Canto dell’anima) Lazza – Cenere Tananai – Tango Paola & Chiara – Furore LDA – Se poi domani Madame – Il bene nel male Gianluca Grignani – Quando ti manca il fiato Rosa Chemical – Made in Italy Coma_Cose – L’addio Levante – Vivo Ultimo – Alba

I cantanti di Sanremo Giovani

Shari – Egoista Gianmaria – Mostro (vincitore di Sanremo Giovani) Colla Zio – Non mi va Sethu – Cause perse Will – Stupido Olly – Polvere

I conduttori del Festival

Amadeus è il conduttore e direttore artistico di Sanremo 2023, affiancato alla conduzione da Gianni Morandi (tutte le sere), Chiara Ferragni (prima serata e serata finale) e Francesca Fagnani (serata ancora da decidere).

Gli ospiti

Non sono ancora stati confermati ufficialmente gli ospiti che calcheranno il palcoscenico di Sanremo 2023.

Il PrimaFestival

Per quanto riguarda il “PrimaFestival” Amadeus ha annunciato che alla conduzione ci sarà Andrea Delogu e come inviati Gli Autogol e Jody Cecchetto.

Giurie e votazioni di Sanremo 2023

Nella prima e seconda serata a votare sarà la giuria della sala stampa, tv, radio e web che effettuerà la propria votazione dividendosi in tre componenti autonome: un terzo per tv e carta stampata, un terzo per quella radio e un terzo per la giuria web. Nella terza serata il voto sarà affidato per il 50% al televoto e per l’altro 50% alla giuria demoscopica.

Nel corso della quarta serata la votazione sarà tripartita: il 34% affidato al televoto, il 33% alla giuria sala stampa, tv, radio, web e il 33% alla giuria demoscopica, mentre nella quinta i 25 campioni saranno giudicati dal solo televoto che andrà a sommarsi alle precedenti classifiche. Al termine della quinta serata per decretare il vincitore del 73° Festival di Sanremo tra i 3 finalisti nuova votazione da parte di televoto, giuria sala stampa, tv, radio, web e giuria demoscopica.