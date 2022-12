Serata a tema Sanremo 2023, quella che andrà in onda questa sera su Rai1, condotta da Amadeus, durante la quale oltre ai titoli delle canzoni dei Big in gara scopriremo anche chi saranno i finalisti di Sanremo Giovani che si uniranno ai cantanti.

Sono in tutto 12 i concorrenti della Finale di Sanremo Giovani: di loro i primi sei classificati entreranno di diritto tra i Big del Festival di Sanremo 2023 in scena il prossimo febbraio. Ma chi sono i finalisti?

A salire sul palco del Teatro del Casinò di Sanremo saranno:

I partecipanti saranno votati dalla Commissione musicale del Festival e dal direttore artistico; ciascun voto avrà il peso al 50%.

Nella serata di oggi 16 dicembre, inoltre, vedremo i 22 Big annunciati da Amadeus il 5 dicembre, i quali sveleranno il titolo della canzone in gara: Giorgia, Articolo 31, Elodie, Colapesce DiMartino, Ariete, Modà, Mara Sattei, Leo Gassmann, i Cugini di Campagna, Mr. Rain, Marco Mengoni, Anna Oxa, Lazza, Tananai, Paola & Chiara, Lda, Madame, Gianluca Grignani, Rosa Chemical, Coma Cose, Levante e Ultimo.

Amadeus, durante la presentazione dello show ha commentato:

La Finale di Sanremo Giovani è una serata di grande festa e non a caso verranno i cantanti Big in gara che dovranno fare un ingresso presentare il titolo della canzone.Nessuno si è mai sottratto e tutti e 22 sanno l’importanza di questa serata. Perché poi questa sera si compone l’elenco dei 28 in gara. Quest’anno ho ascoltato 1.700 canzoni in tre mesi giorno e notte per arrivare a questo cast. La scelta delle canzoni è la cosa più importante del Festival.