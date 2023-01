Anche in vista di Sanremo 2023, il padrone di casa Amadeus dovrà fronteggiare la grana legata al rischio spoiler. Se negli anni precedenti era toccato prima a Fedez e successivamente a Gianni Morandi, entrambi protagonisti di aver spoilerato involontariamente le loro canzoni sanremesi, questa volta è capitato a Giorgia, ma il caso è del tutto differente.

Sanremo 2023, Giorgia a rischio squalifica?

Il testo della canzone “Parole dette male” che Giorgia presenterà per la prima volta sul palcoscenico dell’Ariston in occasione di Sanremo 2023 è stato spoilerato accidentalmente nella giornata odierna, proprio mentre veniva presentata la copertina e la tracklist di Blu1, il nuovo album che uscirà dopo la kermesse.

Per errore però, il sito di Discoteca Laziale (negozio di musica romano), ha pubblicato i testi dei brani del prossimo album di Giorgia, compreso quello che presenterà a Sanremo 2023.

Un errore che è anche l’incubo di ogni artista dal momento che il rischio di una squalifica è altissimo. Tuttavia, come ribadisce anche il sito TvBlog, non dovrebbe esserci alcun rischio per Giorgia:

Non si profila il rischio di squalifica per Giorgia: non è stata lei, né alcuno del suo entourage a pubblicare o rendere noto il testo. Per questa ragione non dovrebbero esserci conseguenze, se non una circolazione anticipata del suo testo.

Ora pure il testo della canzone di Giorgia pubblicato dal sito della Discoteca Laziale… ma perché tutta la chaotic energy deve concentrarsi nei Sanremo di quest'uomo? #Sanremo2023

e prima Fedez e poi Gianni Morandi e adesso Discoteca Laziale che pubblica il testo di Giorgia mai un po' di pace per questo pover'uomo #Sanremo2023

Il sito della Discoteca Laziale ha reso pubblico il testo del brano di Giorgia Secondo il regolamento l'artista dovrebbe essere espulsa ma non è stato un errore da lei commesso (come ha fatto Gianni l'anno scorso) quindi non mi preoccuperei…

Vero ama?#Sanremo2023

Vero ama?#Sanremo2023 — Festival di Sanremo💐ESC (@SanremoESC) January 13, 2023